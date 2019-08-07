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Английский клуб захотел купить Чалова у ЦСКА за 25 млн евро

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Английский футбольный клуб "Кристал Пэлас" планирует предложить московскому ЦСКА 25 млн евро за нападающего Федора Чалова, сообщает "Чемпионат".

Отмечается, это будет второе предложение за Чалова, первое составляло 15 млн евро, но московским клубом было отклонено.

21-летний Федор Чалов является воспитанником ЦСКА, выступает за основную команду с сентября 2016 года. В прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 15 мячей. В январе нынешнего года продлил контракт с клубом до 2022 года.

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