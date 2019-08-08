Китайский ХК не сыграет на турнире в РФ из-за несвоевременных виз

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - "Куньлунь Ред Стар" не выступит на предсезонном турнире Кубок губернатора Челябинской области, так как хоккеисты и тренеры китайского клуба не смогли вовремя получить визы в российском консульстве в Пекине, сообщает пресс-служба челябинской команды "Трактор".

"Игроки и тренеры команды "Куньлунь Ред Стар" должны были прилететь сегодня ночью, но этого не произошло", - говорится в сообщении.

В состав участников турнира, помимо "Куньлунь Ред Стар", вошли "Трактор", магнитогорский "Металлург" и череповецкая "Северсталь".

В ХК сообщили, что в клуб поступило письмо на имя вице-президента "Трактора" Бориса Видгофа. В нем генеральный менеджер ХК "Куньлунь Ред Стар" Скотт Макферсон объяснил ситуацию, сообщив, что для китайской делегации консульство в Пекине оформило въездные визы в РФ с 19 августа. Турнир же пройдет с 10 по 13 августа.

"Таким образом, у нас нет возможности прибыть в Челябинск в дни проведения турнира. Приношу вам искренние извинения и надеюсь на ваше понимание ситуации, находящейся за пределами нашего контроля", - приводится текст письма.

В заявлении "Трактора" отмечается, что "в качестве выхода из ситуации, сложившейся не по вине хоккейного клуба "Трактор", было принято решение создать сборную Кубка губернатора Челябинской области". В ее состав войдут две пятерки из челябинского клуба, по одной из "Металлурга" и "Северстали". Из-за этого также изменится расписание турнира, уточнение клуб предоставит позже.