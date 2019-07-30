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Теннисистке Кузнецовой все же выдали визу в США

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Светлана Кузнецова опубликовала в инстаграме фотографию полученной визы США.

"Лучше поздно, чем никогда", - прокомментировала фото спортсменка.

Ранее Кузнецова сообщила, что она не выступит на турнире Citi Open в Вашингтоне из-за проблем с получением визы США.

Позже посольство США пригласило Кузнецову для получения визы.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Кузнецова занимает сейчас 108-е место. Наивысшее для нее достижение - второе место.

Турнир City Open пройдет в Вашингтоне с 27 июля по 4 августа. Кузнецова является его действующим победителем в женском одиночном разряде.

теннис Светлана Кузнецова

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