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Полузащитник Нобоа перешел из "Зенита" в "Сочи"

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Полузащитник петербургского "Зенита" Кристиан Нобоа перешел в футбольный клуб "Сочи".

"Эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа подписал с клубом двухлетний контракт", - говорится в сообщении пресс-службы "Сочи".

В составе сочинцев эквадорец будет выступать под 16-м номером.

В прошедшем сезоне Нобоа провел за "Зенит" 11 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых записал на свой счет оду результативную передачу.

Ранее он также выступал за казанский "Рубин", московское "Динамо" и "Ростов".

Два раза Нобоа выигрывал чемпионат России с "Рубином", один раз - с "Зенитом".

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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