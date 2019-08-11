Двое игроков лондонского "Арсенала" пропустят матч из-за угроз уличных банд

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Игроки лондонского "Арсенала" Мезут Озил и Сеад Колашинац не выйдут на поле в сегодняшнем матче против "Ньюкасла" из соображений безопасности, сообщает Daily Mail.

Причиной такого радикального шага стали угрозы от уличных банд, которые получают игроки.

В прошлом месяце на футболистов, которые находились в роскошном Mercedes Озила, напали грабители. Колашинац выскочил из машины и вступил с ними в драку. Когда Колашинац вернулся в машину, и футболисты попытались скрыться, злоумышленники еще некоторое время преследовали их. Затем Озил позвал на помощь свидетелей, и бандиты скрылись.

Daily Mail пишет, что банда из Северного Лондона пообещала забрать у игроков "все, что у них есть". При этом другие бандиты, предположительно, выходцы из Восточной Европы, заявили, что трогать этих двоих футболистов нельзя.

Как пишет издание, после такого предупреждения конкурирующие банды с удвоенными усилиями пытаются напасть на Озила и Колашинаца. Пока же решено, что они пропустят первый матч нового сезона АПЛ, а около их лондонских домов продолжает дежурить охрана.