Бразильский новичок "Зенита" допустил, что сыграет за сборную России

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" бразилец Малком не исключил вероятности того, станет игроком сборной России.

"Не знаю, всякое может случиться. Если сборная Бразилии не станет меня вызывать, а сборная России будет проявлять свой интерес, то все может быть", - сказал Малком в интервью "Матч ТВ".

Малком перешел в "Зенит" из "Барселоны" в августе. По сообщениям СМИ, сумма трансфера составила 40 млн евро.

Легионеры, натурализованные в России

Бразильский защитник московского ЦСКА Марио Фернандес получил российский паспорт еще летом 2016 года, а Виталий Мутко, будучи президентом РФС, еще тогда сообщил, что бразилец перестал считаться легионером. Вскоре Марио Фернандес был задействован в матчах сборной России. Защищал ее цвета на ЧМ-2018.

Ранее российский паспорт получил его соотечественник Маринату Гилерме - вратарь ФК "Локомотив". Кроме того, гражданство России получил полузащитник Роман Нойштедтер, отказавшийся от немецкого гражданства. Также гражданином РФ стал (и перестал считаться легионером) бразильский футболист "Краснодара" Жоазиньо.

Защитник Константин Рауш, как и Нойштедтер, имеет российские корни, а футбольную карьеру начинал в Германии. Здесь он провел несколько матчей за молодежную сборную Германии, но вскоре получил приглашение в национальную сборную России.

В ноябре в составе сборной России дебютировал бразильский нападающий "Краснодара" Ари, незадолго до этого получивший паспорт РФ.