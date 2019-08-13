Поиск

Шарапова вышла во второй круг турнира в Цинциннати

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мария Шарапова победила американку Элисон Риске в первом круге проходящего в Цинциннати (США) турнира категории Premier.

Результат противостояния – 6:3, 7:6 (7:4) в пользу Шараповой. Продолжительность матча составила 1 час 10 минут.

С учетом этого матча история личных встреч спортсменок в официальных играх составляет четыре игры, во всех четырех победила Шарапова.

Сейчас Шарапова занимает в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 97-е место, Риске – 37-е.

Следующей соперницей россиянки на турнире в Цинциннати будет вторая ракетка мира австралийка Эшли Барти. Ранее теннисистки играли друг против друга два раза и одержали по одной победе.

Призовой фонд турнира составляет $2 млн 944,486 тыс.

теннис

Новости

Российский баскетболист Швед не сыграет на Кубке мира

Российский баскетболист Швед не сыграет на Кубке мира
Российская премьер-лига-2019/20

Нападающий Джорджевич перешел из "Зенита" в "Локомотив"

Александра Емельяненко не допустили до боксерского турнира в Анапе

Российский теннисист Медведев впервые стал восьмой ракеткой мира

Российский теннисист Медведев впервые стал восьмой ракеткой мира

Что случилось этой ночью: понедельник, 12 августа

Медведев проиграл Надалю в финале турнира в Монреале

Российская премьер-лига-2019/20

"Спартак" выиграл у "Ахмата" матч премьер-лиги

Российская премьер-лига-2019/20

ЦСКА и "Сочи" сыграли вничью в матче РПЛ

МЮ разгромил "Челси" и отправил его на 19-е место в чемпионате Англии

Российская премьер-лига-2019/20

"Локомотив" крупно победил "Урал" в матче Российской премьер-лиги

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');