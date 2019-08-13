Шарапова вышла во второй круг турнира в Цинциннати

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мария Шарапова победила американку Элисон Риске в первом круге проходящего в Цинциннати (США) турнира категории Premier.

Результат противостояния – 6:3, 7:6 (7:4) в пользу Шараповой. Продолжительность матча составила 1 час 10 минут.

С учетом этого матча история личных встреч спортсменок в официальных играх составляет четыре игры, во всех четырех победила Шарапова.

Сейчас Шарапова занимает в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 97-е место, Риске – 37-е.

Следующей соперницей россиянки на турнире в Цинциннати будет вторая ракетка мира австралийка Эшли Барти. Ранее теннисистки играли друг против друга два раза и одержали по одной победе.

Призовой фонд турнира составляет $2 млн 944,486 тыс.