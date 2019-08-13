Карякин обыграл чемпиона мира Карлсена на шахматном турнире в США

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Сергей Карякин одержал победу над норвежцем Магнусом Карлсеном на турнире Grand Chess Tour в США.

Кроме того, Карякин сыграл вничью с китайцем Динь Лижэнем и проиграл американцу Леньеру Домингесу.

Оба гроссмейстера, а также американец Фабиано Каруана и венгр Рихард Раппорт после трех дней турнира делят пятую строчку в турнирной таблице. У всех по восемь баллов. Лидирует Левон Аронян из Армении (13 баллов).

Турнир завершится 14 августа.