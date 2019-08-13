Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин удостоен ордена Александра Невского

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Александра Невского наставника футбольного клуба "Локомотив" (Москва), многократного чемпиона России и обладатель Кубков и Суперкубков страны в статусе тренера Юрия Семина.

Согласно указу, орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден двукратный олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР Борис Майоров. Он получил награду "за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу". Ныне Майоров занимает пост председателя совета ветеранов АНО "Народная Команда - Хоккейный клуб "Спартак" (Москва).

Орденом Почета награжден бывший тренер и генеральный менеджер сборной России, экс-вице-президент Федерации хоккея России Игорь Тузик.