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Киевское "Динамо" уволило главного тренера и его помощников

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Киевский футбольный клуб "Динамо" объявил об отставке с поста главного тренера Александра Хацкевича.

Вместе с ним, как говорится в сообщении пресс-службы "Динамо", уволен весь тренерский штаб команды.

Имя преемника Хацкевича назовут позднее.

13 августа "Динамо" третий год подряд не прошло квалификацию Лиги чемпионов и не сумело пробиться в групповой раунд турнира. Турнирный путь в еврокубках команда продолжит в Лиге Европы.

Белорусский наставник и экс-игрок "Динамо" Хацкевич возглавил киевский клуб в июне 2017 года. В 2018 и 2019 году "Динамо" под руководством Хацкевича завоевало Суперкубок Украины.

6 июня "Динамо" подписало с Хацкевичем новый контракт на два года. Президент "Динамо" Игорь Суркис тогда подчеркнул, что в новом сезоне перед "Динамо" стоит задача попасть в Лигу чемпионов, бороться за чемпионство и Кубок Украины.

футбол Украина

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