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Определился следующий соперник "Спартака" в Лиге Европы

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Спартак" сыграет с португальской "Брагой" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.

Спорт"Спартак" вышел в раунд плей-офф отбора Лиги Европы"Спартак" вышел в раунд плей-офф отбора Лиги ЕвропыЧитать подробнее

Об этом стало известно после того, как "Брага" в ответном матче третьего квалификационного раунда на своем поле победила датскую команду "Брондбю" – 3:1. Результат первой игры – 4:2 также в пользу "Браги".

Именно на победителя пары "Брага" – "Брондбю", согласно жеребьевке, выходил "Спартак" по турнирной сетке.

Ранее сообщалось, что "Спартак" в третьем раунде отбора по сумме двух встреч прошел швейцарскую команду "Тун" (3:2 в гостях, 2:1 дома).

Матчи раунда плей-офф пройдут 22 и 29 августа, победители пар получат путевки в групповую стадию.

"Спартак" попал в Лигу Европы как команда, финишировавшая пятой в чемпионате России-2018/19.

Кроме того, в Лиге Европы сыграет московский ЦСКА: четвертое место по итогам чемпионата России дало армейцам прямую путевку в групповую стадию турнира.

Ранее из турнира выбыл тульский "Арсенал", стартовавший во втором раунде квалификации. В чемпионате он стал шестым и в еврокубки попал благодаря тому, что серебряный призер чемпионата "Локомотив" (Москва) выиграл Кубок России, а сам попал в Лигу чемпионов.

футбол Лига Европы УЕФА

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