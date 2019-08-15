Поиск

"Спартак" вышел в раунд плей-офф отбора Лиги Европы

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 2:1 обыграли швейцарскую команду "Тун" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

Победа (матч прошел в Москве) получилась волевой: сначала "Спартак" пропустил один гол, а потом забил два.

На 7-й минуте гости вышли вперед, отличился капитан швейцарцев Штефан Гларнер. На 52-й минуте хозяева сравняли счет усилиями Эсекьеля Понсе. Спустя пять минут счет стал 2:1 в пользу "Спартака", мяч забил Андре Шюрлле.

На матче присутствовали 33 тысячи 76 зрителей.

По сумме двух встреч "Спартак" оказался сильнее, в первой в Швейцарии он также победил - 3:2.

За право выйти в основную сетку турнира "Спартак" поспорит с победителем пары "Брондбю" (Дания) - "Брага" (Португалия), результат встречи станет известен позднее в четверг. Матчи состоялся 22 и 29 августа.

футбол Лига Европы УЕФА

Новости по теме

Новости

"Спартак" - "Тун". Онлайн

"Спартак" - "Тун". Онлайн

УЕФА назвал тройку претендентов на звание лучшего игрока-2018/19

УЕФА назвал тройку претендентов на звание лучшего игрока-2018/19

ФК "Порту" собрался судиться с "Матч ТВ"

ФК "Порту" собрался судиться с "Матч ТВ"

Валлийский футболист покончил с собой из-за постоянных травм

"Ливерпуль" стал четырехкратным обладателем Суперкубка УЕФА

"Ливерпуль" стал четырехкратным обладателем Суперкубка УЕФА

"Матч ТВ" опроверг условие "Порту" о предоплате за трансляцию матча с "Краснодаром"

"Матч ТВ" опроверг условие "Порту" о предоплате за трансляцию матча с "Краснодаром"

"Порту" переложил на "Матч ТВ" вину за срыв показа игры с "Краснодаром"

Что случилось этой ночью: среда, 14 августа

"Матч ТВ" объяснил экстренную отмену показа игры "Порту" – "Краснодар"

"Краснодар" победил "Порту" и вышел в раунд плей-офф квалификации ЛЧ

"Краснодар" победил "Порту" и вышел в раунд плей-офф квалификации ЛЧ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');