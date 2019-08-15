"Спартак" вышел в раунд плей-офф отбора Лиги Европы

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 2:1 обыграли швейцарскую команду "Тун" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

Победа (матч прошел в Москве) получилась волевой: сначала "Спартак" пропустил один гол, а потом забил два.

На 7-й минуте гости вышли вперед, отличился капитан швейцарцев Штефан Гларнер. На 52-й минуте хозяева сравняли счет усилиями Эсекьеля Понсе. Спустя пять минут счет стал 2:1 в пользу "Спартака", мяч забил Андре Шюрлле.

На матче присутствовали 33 тысячи 76 зрителей.

По сумме двух встреч "Спартак" оказался сильнее, в первой в Швейцарии он также победил - 3:2.

За право выйти в основную сетку турнира "Спартак" поспорит с победителем пары "Брондбю" (Дания) - "Брага" (Португалия), результат встречи станет известен позднее в четверг. Матчи состоялся 22 и 29 августа.