"Локомотив" победил "Динамо" в матче РПЛ

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" нанесли поражение столичному "Динамо" в матче шестого тура чемпионата Российской премьер-лиги.

Результат встречи, прошедшей на поле "Динамо" в воскресенье, - 2:1 в пользу "Локомотива".

На третьей минуте Максимилиан Филипп вывел "Динамо" вперед. На 28-й минуте Алексей Миранчук, реализовав пенальти, сравнял счет. На 82-й минуте Антон Миранчук провел победный для "Локомотива" гол.

"Локомотив" набрал 13 очков и теперь занимает второе место в турнирной таблице. У "Динамо" 5 очков, оно на 13-м месте.