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"Бавария" арендовала у "Барселоны" Коутиньо за 8,5 млн евро

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Бразильский полузащитник "Барселоны" Филипп Коутиньо перешел в немецкую "Баварию" на правах аренды до конца сезона-2019/20, сообщает пресс-служба испанского футбольного клуба.

В сообщении говорится, что "Бавария" "выплатит 8,5 миллиона евро и будет платить зарплату игроку".

"Соглашение также предусматривает возможность выкупа "Баварией" игрока за 120 миллионов евро", - отмечается в сообщении.

27-летний Коутиньо пришел в "Барселону" из "Ливерпуля" в январе 2018 года. Он провел за "Барселону" 75 игр в различных турнирах, в которых забил 21 мяч и сделал 11 передач.

В составе каталонцев бразилец дважды становился чемпионом Испании (сезоны 2017/18, 2018/19), выигрывал Кубок и Суперкубок Испании (в 2018 году).

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