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Экс-наставнику сборной России по баскетболу Блатту диагностировали рассеянный склероз

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборной России по баскетболу, ныне – наставник греческого "Олимпиакоса" Дэвид Блатт сообщил, что страдает рассеянным склерозом.

Как говорится в открытом письме 60-летнего специалиста, опубликованном на сайте Eurohoops, диагноз ППМС (первично-прогрессирующий рассеянный склероз) ему поставили несколько месяцев назад.

"Когда я преодолел первоначальный шок и боль от понимания того, как это может и может изменить мою жизнь с сегодняшнего дня, я решил, что не сдамся", - написал, в частности, Блатт.

По словам Блатта, заболевание вызывают у него слабость ног, усталость, а также проблемы с равновесием. В связи с эти он теперь занимается специальными водными тренировками, чтобы улучшить общее состояние организма.

"Я бросаю себе вызов, выполняя простые функции, которые легки для большинства, но сейчас для меня иногда очень сложны. Я работаю", - написал Блатт.

Ранее Дэвид Блатт тренировал, в частности, петербургский и московский клубы "Динамо", а также сборную России, которую в 2007 году привел к золоту чемпионата Европы.

баскетбол

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