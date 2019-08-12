Российский баскетболист Швед не сыграет на Кубке мира

Баскетболист Алексей Швед Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Разыгрывающий Алексей Швед не сыграет в составе сборной России по баскетболу на Кубке мира в Китае.

"По результатам медобследования у него выявлен парциальный разрыв плантарной фасции, который не позволит ему выступить за национальную команду. В ближайшие четыре недели игроку рекомендовано восстановление по индивидуальной программе", - говорится в сообщении пресс-службы Российской федерации баскетбола (РФБ).

Ситуация стала для баскетболиста неприятным сюрпризом.

"Даже подумать не мог, что пропущу Кубок мира. Я очень расстроен", - сказал Швед.

"Летом работал по индивидуальной программе: и в отпуске, и в последние три недели в Белгороде. Голеностоп меня беспокоил при высоких физических нагрузках, но становилось легче, и я рассчитывал, что успею восстановиться к приезду в сборную. К сожалению, медосмотр я не прошел, врачи не допустили меня до тренировок. Сразу позвонил главному тренеру сборной Сергею Базаревичу", - отметил он.

"Понимаю, что на меня в сборной рассчитывали. В ближайший месяц буду лечиться и заниматься под присмотром врачей в Химках", сказал Швед.

Лучший снайпер Евробаскета-2017 стал третьей потерей сборной России на позиции разыгрывающего: ранее из-за травм команда лишилась Дмитрия Хвостова и Ивана Ухова. Кроме того сообщалось, что на Кубке мира не сыграет чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) центровой Тимофей Мозгов.

Чемпионат мира пройдет с 31 августа по 15 сентября. На групповом этапе сборная России сыграет с Нигерией, Южной Кореей и Аргентиной.