Поиск

Российский баскетболист Швед не сыграет на Кубке мира

Российский баскетболист Швед не сыграет на Кубке мира
Баскетболист Алексей Швед
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Разыгрывающий Алексей Швед не сыграет в составе сборной России по баскетболу на Кубке мира в Китае.

"По результатам медобследования у него выявлен парциальный разрыв плантарной фасции, который не позволит ему выступить за национальную команду. В ближайшие четыре недели игроку рекомендовано восстановление по индивидуальной программе", - говорится в сообщении пресс-службы Российской федерации баскетбола (РФБ).

СпортТимофей Мозгов пропустит ЧМ по баскетболуЧитать подробнее

Ситуация стала для баскетболиста неприятным сюрпризом.

"Даже подумать не мог, что пропущу Кубок мира. Я очень расстроен", - сказал Швед.

"Летом работал по индивидуальной программе: и в отпуске, и в последние три недели в Белгороде. Голеностоп меня беспокоил при высоких физических нагрузках, но становилось легче, и я рассчитывал, что успею восстановиться к приезду в сборную. К сожалению, медосмотр я не прошел, врачи не допустили меня до тренировок. Сразу позвонил главному тренеру сборной Сергею Базаревичу", - отметил он.

"Понимаю, что на меня в сборной рассчитывали. В ближайший месяц буду лечиться и заниматься под присмотром врачей в Химках", сказал Швед.

Лучший снайпер Евробаскета-2017 стал третьей потерей сборной России на позиции разыгрывающего: ранее из-за травм команда лишилась Дмитрия Хвостова и Ивана Ухова. Кроме того сообщалось, что на Кубке мира не сыграет чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) центровой Тимофей Мозгов.

Чемпионат мира пройдет с 31 августа по 15 сентября. На групповом этапе сборная России сыграет с Нигерией, Южной Кореей и Аргентиной.

баскетбол

Новости по теме

Новости
Российская премьер-лига-2019/20

Нападающий Джорджевич перешел из "Зенита" в "Локомотив"

Александра Емельяненко не допустили до боксерского турнира в Анапе

Российский теннисист Медведев впервые стал восьмой ракеткой мира

Российский теннисист Медведев впервые стал восьмой ракеткой мира

Что случилось этой ночью: понедельник, 12 августа

Медведев проиграл Надалю в финале турнира в Монреале

Российская премьер-лига-2019/20

"Спартак" выиграл у "Ахмата" матч премьер-лиги

Российская премьер-лига-2019/20

ЦСКА и "Сочи" сыграли вничью в матче РПЛ

МЮ разгромил "Челси" и отправил его на 19-е место в чемпионате Англии

Российская премьер-лига-2019/20

"Локомотив" крупно победил "Урал" в матче Российской премьер-лиги

Медведев победил Хачанова и вышел в финал турнира в Монреале

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');