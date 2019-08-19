Нападающий "Оттавы" Анисимов поддержал международный следж-хоккейный лагерь в Ярославле

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава" Артем Анисимов стал гостем международного лагеря Hockey Family Camp, организованного в Ярославле Детской следж-хоккейной лигой при поддержке Федерации хоккея России (ФХР).

В тренировочных сборах, как сообщили "Интерфаксу" в ФХР, принимают участие детские следж-хоккейные команды из России, США, Словакии, Японии и Финляндии, а также игроки детских любительских команд из разных регионов России.

В тренерский штаб для работы на сборах вошли главный тренер детской следж-хоккейной команды из Финляндии Тиму Курки, главный менеджер параолимпийской команды Словакии Мирослав Драб, а также серебряный призер зимних Паралимпийских игр в Сочи-2014, тренер детской следж-хоккейной команды "Аврора" Андрей Иванов.

За время летней смены маленькие следж-хоккеисты смогут усовершенствовать игровые навыки и мастерство. Одна из главных целей мероприятия – возможность расширить свой кругозор, получить новые эмоции и пообщаться со сверстниками из других стран.

"Международный лагерь - хорошая идея. В сборах участвуют не только русские дети, но и иностранцы, такой опыт очень важен для каждого хоккеиста", – сказал Анисимов.

"Хоккей – это одна игра, неважно, хоккеист ты или следж-хоккеист. Мы все одна хоккейная семья! От этих ребят у меня очень хорошие впечатления, они молодцы, что занимаются хоккеем, я за них рад. Мы с ними классно пообщались", - отметил он.

Президент ФХР, трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк отмечает: "Федерация хоккея России вместе с нашим партнером - Детской следж-хоккейной лигой – поддерживает и развивает это направление в России".

"Данный тренировочный лагерь имеет большое значение. Кроме спортивных нагрузок, которые необходимы ребятам для физической реабилитации, следж-хоккей учит общаться в команде, взаимодействовать друг с другом, нести ответственность. Очень важно, чтобы у ребят была возможность встретиться, обменяться положительными эмоциями, завести новые знакомства".

Сообщается, что ФХР включила в Национальную программу подготовки хоккеистов "Красная Машина" полновесный раздел подготовки по следж-хоккею. Данная инициатива ФХР обусловлена важностью привлечения к хоккею людей с ограниченными физическими возможностями, поддержкой программы создания доступной среды.