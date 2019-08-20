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Назван состав женской сборной России по волейболу на ЧЕ

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Всероссийская федерация волейбола обнародовала состав женской сборной России на стартующий 23 августа чемпионат Европы.

В состав, как сообщается на сайте организации, вошли:

Связующие - Татьяна Романова ("Уралочка-НТМК"), Евгения Старцева ("Динамо"-Казань).

Нападающие (диагональные и доигровщики) - Наталия Гончарова ("Динамо", Москва), Мария Халецкая ("Динамо" Кр), Ирина Воронкова ("Локомотив", Калининград), Маргарита Курило ("Енисей", Красноярск), Ксения Парубец ("Уралочка-НТМК", Свердловская обл.), Анна Лазарева ("Динамо" М).

Блокирующие - Екатерина Ефимова ("Динамо" М), Ирина Королева ("Динамо-Казань"), Ангелина Лазаренко ("Волеро", Франция), Ирина Фетисова "Динамо" М).

Либеро - Алла Галкина ("Локомотив"), Дарья Пилипенко ("Динамо-Метар").

Чемпионат Европы пройдет с 23 августа по 8 сентября в Турции, Польше, Венгрии и Словакии

Сборная России сыграет под руководством главного тренера Вадима Панкова. Помогать Панкову будут старший тренер Сержио Бузато, тренер Юрий Булычев. Генеральный менеджер национальной команды - Андрей Ерхов.

На предварительном этапе россиянки сыграют в группе D в Братиславе с Белоруссией, Швейцарией, Германией, Испанией и Словакией. Для выхода в плей-офф нужно занять не ниже четвертого места.

волейбол

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