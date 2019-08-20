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Футболист "Вердера" Бауэр перешел в тульский "Арсенал"

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Тульский футбольный клуб "Арсенал" объявил о подписании контракта с немецким защитником Робертом Бауэром.

"Роберт Бауэр подписал долгосрочный (не уточняется, на сколько - ИФ) контракт с "Арсеналом" и будет выступать под 4-м номером", - говорится в сообщении.

Права на "универсала, способного сыграть в обороне и на позиции опорного полузащитника", принадлежали "Вердеру", в составе которого он провел свыше 40 матчей. В сезоне-2018/19 Бауэр на правах аренды играл в "Нюрнберге". Команда заняла последнее место и вылетела из Бундеслиги, главного дивизиона немецкого футбола.

Бауэр имеет опыт выступлений за юношеские и олимпийскую сборные Германии.

ФК "Арсенал" - участник Российской премьер-лиги. После шести туров занимает в турнирной таблице восьмое место, набрав 10 очков.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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