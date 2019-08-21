Криштиану Роналду задумался о завершении карьеры в следующем году

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду Фото: Reuters

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Португальский футболист Криштиану Роналду не исключает, что уже в следующем году может завершить свою карьеру. Daily Mail со ссылкой на интервью 34-летнего игрока каналу TV1 сообщает, что нападающий "Ювентуса" задумался об уходе из спорта по окончании этого сезона.

При этом Роналду недавно заключил новый 4-летний контракт с туринским клубом, после того как в прошлом сезоне помог команде выиграть титул чемпиона страны.

Размышляя о возможном завершении карьеры, португалец отметил, что все еще находится в отличной форме, которая может ему позволить выступать на высоком уровне на протяжении долгого времени.

"Может, я закончу карьеру в следующем году. Но я также могу играть до 40 или 41 года. Не знаю, я всегда говорю, что надо наслаждаться моментом", - сказал он.

В прошлом сезоне Роналду стал лучшим бомбардиром "Ювентуса", забив 21 гол, и приведя клуб к чемпионству.

"Есть ли футболисты, которые установили больше рекордов, чем я? Не думаю", - заявил Роналду.

Португалец, который выступал за "Реал" и "Манчестер Юнайтед", стал чемпионом в трех разных странах, он пять раз получал "Золотой мяч".