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УЕФА назвал тройку претендентов на звание лучшего игрока-2018/19

УЕФА назвал тройку претендентов на звание лучшего игрока-2018/19
Фото: PA Images/ТАСС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал тройку претендентов на звание лучшего футболиста сезона-2018/19.

Как сообщает пресс-служба организации, в число номинантов попали аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси, португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду и голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк.

Победитель будет объявлен на торжественной церемонии 29 августа.

футбол УЕФА

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