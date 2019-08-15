УЕФА назвал тройку претендентов на звание лучшего игрока-2018/19
Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал тройку претендентов на звание лучшего футболиста сезона-2018/19.
Как сообщает пресс-служба организации, в число номинантов попали аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси, португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду и голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк.
Победитель будет объявлен на торжественной церемонии 29 августа.