"Ростову" запретили заявлять игроков из-за долга перед Бердыевым

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Палата РФС по разрешению споров запретила футбольному клубу "Ростов" (Ростов-на-Дону) регистрировать новых игроков в связи с задолженностью перед экс-наставником команды Курбаном Бердыевым.

Решение будет аннулировано "в случае исполнения обязательств перед тренером по футболу Бердыевым К.Б., установленных решением Палаты от 28 июня 2019 года", - говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Кроме того, "в связи с неисполнением решения палаты от 28 июня 2019 года", клуб подвергнут (сумма не уточняется) штрафу.

Клуб также должен рассчитаться с Иваном Данильянцем и Александром Мацюрой, которые входили в тренерский штаб Бердыева.

Курбан Бердыев работал в "Ростове" с 2014 по 2017 год поочередно в качестве главного-тренера, консультанта и вице-президента клуба. При нем "Ростов" завоевал серебро чемпионата России-2014/15 и сыграл в Лиге чемпионов (где, в частности, обыграл "Баварию").