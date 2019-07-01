Бердыев перестал быть совладельцем ФК "Рубин"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер футбольного клуба "Рубин" Курбан Бердыев вышел из капитала ООО "ФК "Рубин", управляющего активами клуба, следует из материалов системы "СПАРК-Интерфакс".

Единственным владельцем предприятия стал генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов, соответствующие сведения внесены в ЕГРЮЛ 25 июня.

Бердыев ушел в отставку с поста главного тренера "Рубина" в начале июня, на тот момент он владел 49,99% в уставном капитале одноименного ООО. Остальные 50,01% в уставном капитале принадлежали Сайманову.

Бердыев и Сайманов учредили ООО "ФК "Рубин" в феврале 2018 года. По сообщениями СМИ, впоследствии с новым юрлицом подписали соглашения сотрудники и игроки "Рубина".

Бердыев - знаковая фигура в татарстанском спорте. Вместе с "Рубином" Бердыев дважды становился чемпионом России (в 2008 и 2009 годах), выигрывал Кубок России (сезон-2011/2012) и дважды Суперкубок России (в 2010 и 2012 годах).

66-летний специалист тренировал "Рубин" с 2001 по 2013 годы, в 2014-2017 годах работал с "Ростовом" а потом вернулся в Казань. В июне 2019 года "Рубин" объявил об уходе Бердыева в отставку.

В том же месяце Бердыев принял предложение президента Татарстана Рустама Минниханова заняться созданием в Казани детско-юношеской академии футбола с филиалами в трех городах республики: Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске.

Футбольный клуб "Рубин" спонсируется группой "ТАИФ".