Игра Лиги Европы "Брага" - "Спартак" попала в сетку вещания "Матч ТВ"

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В сетке вещания телеканала "Матч ТВ" запланирован показ первого матча раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА между португальской "Брагой" и московским "Спартаком".

Начало трансляции - 21:35 мск. Сам матч начнется в 21:45.

Ранее российские телезрители столкнулись с проблемами при просмотре ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Порту" - "Краснодар" (2:3) 14 августа. "Матч ТВ" не смог договориться об условиях трансляции с португальским клубом, владевшим правами на показ игры.

В результате этого телезрителям, собравшимся посмотреть игру российского клуба в Лиге чемпионов, объявили, что по "не зависящим от "Матч ТВ" причинам" трансляция не состоится.