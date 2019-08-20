"Матч ТВ" пообещал показ игры Лиги чемпионов "Олимпиакос" - "Краснодар"

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Телеканал "Матч ТВ" будет транслировать встречу раунда раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между греческим "Олимпиакосом" и российским ФК "Краснодар".

"Права на трансляции всех матчей последнего стыкового этапа входят в основной пакет прав УЕФА на всю Лигу Чемпионов. Поэтому "Матч ТВ" будет показывать данный матч. Трансляция также будет доступна на диджитал ресурсах телеканала и на канале "Матч Премьер", - приводит "Спорт-Экспресс" слова представителя телеканала.

В телеканале объяснили, что матчи предыдущей стадии турнира, третьего квалификационного раунда, "не входят в основной контракт с УЕФА на показ Лиги чемпионов в связи, как правило, с не высоким зрительским интересом".

"Поэтому УЕФА оставляет права на показ таких матчей непосредственно клубам, принимающим участие на этом этапе. В связи с этим, у "Матч ТВ" возникли сложности с приобретением прав на показ матча "Порту" — "Краснодар", так как принимающий клуб на данной стадии может устанавливать абсолютно любые цены и условия на права", - отметили в "Матч ТВ"

Матч "Порту" - "Краснодар" должен был быть показан 13 августа, однако "Матч ТВ" отменил трансляцию, так как стороны не смогли договориться об оплате.

Игра прошла в Португалии и завершилась победой российской команды со счетом 3:2. В первом матче "Краснодар" уступил португальцам со счетом 0:1. По сумме двух матчей "Краснодар" вышел в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где разыграет с греческим "Олимпиакосом" путевку в основную сетку Лиги чемпионов.

21 августа в Греции состоится первый матч, 27 августа в Краснодаре – ответный.