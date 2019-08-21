"Краснодар" пропустил четыре гола от "Олимпиакоса"
Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" потерпел разгромное поражение от греческого "Олимпиакоса" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА.
Результат встречи, прошедшей в Греции, - 4:0 в пользу "Олимпиакоса". В его составе голы провели Мигель Герреро (30-я минута), Лазар Ранджелович (78, 85) и Даниеэль Поденсе (89).
Из динамики изменения счета на табло следует, что еще за пять минут до конца основного времени матча отставание "Краснодара" оставляло неплохие шансы сравнять результат в ответной игре. Однако "Олимпиакос" все же развил свое преимущество, в результате чего шансы российского клуба пройти греков теперь минимальные.
"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.
Ответная игра пройдет 27 августа в Краснодаре. Победитель по сумме двух встреч получит путевку в групповой этап Лиги чемпионов, побежденный - будет играть в Лиге Европы.
Всё! Катастрофой оборачивается второй тайм для "горожан" в Пирее. В итоге крупно уступаем грекам. Ответный матч через неделю дома.#ОлимпиакосКраснодар – 4:0 pic.twitter.com/ekXMMOOWoC— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 21 августа 2019 г.