"Краснодар" пропустил четыре гола от "Олимпиакоса"

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" потерпел разгромное поражение от греческого "Олимпиакоса" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

Результат встречи, прошедшей в Греции, - 4:0 в пользу "Олимпиакоса". В его составе голы провели Мигель Герреро (30-я минута), Лазар Ранджелович (78, 85) и Даниеэль Поденсе (89).

Из динамики изменения счета на табло следует, что еще за пять минут до конца основного времени матча отставание "Краснодара" оставляло неплохие шансы сравнять результат в ответной игре. Однако "Олимпиакос" все же развил свое преимущество, в результате чего шансы российского клуба пройти греков теперь минимальные.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.

Ответная игра пройдет 27 августа в Краснодаре. Победитель по сумме двух встреч получит путевку в групповой этап Лиги чемпионов, побежденный - будет играть в Лиге Европы.