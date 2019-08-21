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"Олимпиакос" - "Краснодар". Онлайн

В Греции проходит первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА

"Олимпиакос" - "Краснодар". Онлайн
Игрок "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов
Фото: EPA/Vostock-photo

Победитель по сумме двух встреч получает путевку в групповой этап

Джокер "Краснодара" Сулейманов (на фотке к онлайну сверху) не попал в стартовый состав команды.

Если "Краснодар" пройдет и "Олимпиакос", то на групповом этапе присоединится к российским "Зениту" и "Локомотиву", которые путевки туда получили автоматически

На предыдущей стадии турнира "Краснодар" триумфально прошел соперников из португальского "Порту"!

Матч "Олимпиакос" - "Краснодар" пройдет в Греции сегодня и стартует в 22:00 по московскому времени.

Меня зовут Владимир Нардин.

Здравствуйте!

Впервые в истории мирового футбола сразу три российских клуба могут быть задействованы на групповом этапе Лиги чемпионов. Это произойдет в случае, если "Краснодар" по сумме двух встреч выиграет у греческого "Олимпиакоса". Они играют в рамках раунда плей-офф квалификации, текстовую трансляцию первого матча мы прямо сейчас и начали.

футбол Лига чемпионов УЕФА

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