"Олимпиакос" - "Краснодар". Онлайн

Впервые в истории мирового футбола сразу три российских клуба могут быть задействованы на групповом этапе Лиги чемпионов. Это произойдет в случае, если "Краснодар" по сумме двух встреч выиграет у греческого "Олимпиакоса". Они играют в рамках раунда плей-офф квалификации, текстовую трансляцию первого матча мы прямо сейчас и начали.