"Олимпиакос" - "Краснодар". Онлайн
В Греции проходит первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА
Победитель по сумме двух встреч получает путевку в групповой этап
Джокер "Краснодара" Сулейманов (на фотке к онлайну сверху) не попал в стартовый состав команды.
🔥 Состав на #ОлимпиакосКраснодар 🔥 Капитан Урош Спайич 💪🏻— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 21 августа 2019 г.
В запасе у «быков»: Крицюк, Кайо, Стоцкий, Скопинцев, Олссон, Сулейманов, Игнатьев. #ЛЧ #ЛигаЧемпионов #ВпередБыки pic.twitter.com/58knsh3CeA
Если "Краснодар" пройдет и "Олимпиакос", то на групповом этапе присоединится к российским "Зениту" и "Локомотиву", которые путевки туда получили автоматически
На предыдущей стадии турнира "Краснодар" триумфально прошел соперников из португальского "Порту"!
Матч "Олимпиакос" - "Краснодар" пройдет в Греции сегодня и стартует в 22:00 по московскому времени.
Меня зовут Владимир Нардин.
Здравствуйте!
Впервые в истории мирового футбола сразу три российских клуба могут быть задействованы на групповом этапе Лиги чемпионов. Это произойдет в случае, если "Краснодар" по сумме двух встреч выиграет у греческого "Олимпиакоса". Они играют в рамках раунда плей-офф квалификации, текстовую трансляцию первого матча мы прямо сейчас и начали.