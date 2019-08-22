Федун вновь заявил о продаже "Спартака" в 2023 году

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Владелец московского "Спартак" Леонид Федун задумался о продаже футбольного клуба в 2023 году.

"Для меня сейчас, как говорят в армии, дембельский аккорд. Хочу создать команду, которая до 2023 года возьмет несколько титулов. И после этого с высоко поднятой головой могу уходить. Вот эту идею и стараюсь реализовать", - заявил Федун в интервью "Спорт Экспрессу".

В июне Федун заявлял, что через несколько лет клуб будет передан во владение болельщикам. По его словам, контрольный пакет акций "Спартака" будет передан в некоммерческую организацию, "а ее членами будут все поклонники клуба".

"Условно: у нас есть 20 тысяч активных болельщиков, покупающих абонементы и посещающих матчи в течение долгого времени. Они и будут в приоритете. Для регионов мы разработаем отдельную программу, где будут членские взносы. И все эти люди получат право голоса, например, при выборе президента "Спартака" в 2023 году. Они также смогут определять дизайн формы, трансферную политику - все, что угодно", - пояснил владелец клуба.

Федун приобрел контрольный пакет акций московского "Спартака" в 2003 году. По итогам сезона 2016/2017 клуб стал чемпионом России, в сезонах 2005, 2006, 2007, 2009, 2011/12 москвичи становились серебряными призерами, а в сезоне 2017/18 - завоевали бронзу. В 2017 году красно-белые завоевали Суперкубок России.