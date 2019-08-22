Назначена дата боксерского поединка россиянина Федосова с украинцем Усиком

Украинский боксер Александр Усик Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В первом бое в супертяжелом весе украинец Александр Усик встретится с российским боксером Андреем Федосовым. Они сразятся 12 октября в Чикаго на Wintrust Arena, сообщает BoxingScene.

Еще неделю назад команда Федосова отказала украинцу, желая сперва провести промежуточный бой, но, стороны в итоге смогли договориться.

Этот бой станет дебютом Усика в супертяжелом весе. Сначала ожидалось, что первый бой в новой категории он проведет с ветераном из Камеруна Карлосом Такамом. Однако Усик травмировался, а Такам подписал контракт с промоутером Джо Дегуардией (Star Boxing) и отказался от боя с украинцем.

Федосов может стать третьим соперником Усика из России. Ранее украинец победил Андрея Князева и Мурата Гассиева, сообщает isport.ua.

На счету 33-летнего Андрея Федосова 31 победа (25 нокаутом) и три поражения.

Усик провел на ринге 16 боев, все выиграл, нокаутировав своих соперников 12 раз. Как напоминает BoxingScene, украинец является обязательным претендентом на титул чемпиона по версии WBO в супертяжелом весе. Сейчас чемпионский пояс принадлежит мексиканцу Энди Руису, который должен защитить титул в матче-реванше против британца Энтони Джошуа.