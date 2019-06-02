Энди Руис нокаутировал Энтони Джошуа и лишил его титулов

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Американский боксер мексиканского происхождения Энди Руис одержал победу над британцем Энтони Джошуа в поединке за титулы чемпиона мира по четырем версиям в супертяжелом весе.

Бой состоялся в рамках боксерского вечера в Нью-Йорке в ночь на воскресенье по московскому времени. Руис выиграл техническим нокаутом в седьмом раунде, хотя и сам побывал в нокдауне в третьем раунде – как, впрочем, и Джошуа.

"Это то, о чем я мечтал. Это то, над чем я усердно работал. Я не могу поверить, что только что реализовал свою мечту", - приводит слова счастливого Руиса The Guardian.

Теперь 29-летний Руис является обладателем чемпионских поясов по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. На его счету в профессиональных боях 33 победы (22 из них – нокаутом) при одном поражении. Что касается 29-летнего Джошуа, то олимпийский чемпион Лондона-2012 потерпел первое поражение. У него в общей сложности 22 победы, в том числе одна – нокаутом.