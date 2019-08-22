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"Брага" - "Спартак". Онлайн

Московский клуб продолжает борьбу за место в групповом этапе Лиги Европы УЕФА

"Брага" - "Спартак". Онлайн
Игрок "Спартака" Андре Шюррле
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Матч проходит в Португалии

16'

Ловкая комбинация "Спартака" у штрафной соперника продолжилась индивидуальным маневром Шюррле. Его сбили, а "Спартак" заработал перспективный штрафной

13'

Игра возобновилась. Среди ее участников можно разглядеть Айртона. Который уже успел поучаствовать в игровом эпизоде

11'

Опять сбили Айртона. Кажется, бразилец получил травму. Лежит на поле, держась за ногу, спартаковец

11'

Упустили спартаковцы мяч за пределы поля, да еще и через лицевую линию

10'

Ой, пригляделся: до ворот слишком уж далеко

9'

Сбили спартаковца Айртона на левом фланге атаки сейчас. Какой-никакой, а стандарт.

8'

Мяч в руках вратаря "Спартака" Максименко - от соперника вбросом из-за боковой достался

6'

Не задерживается мяч у той или иной команды. Настоящий сумбур на поле.

5'

"Брага" заработала штрафной на левом фланге атаки. И, выполняя стандарт, сама и нарушила правила.

4'

Аншлагом на трибунах и не пахнет

3'

С явными преимуществом болельщиков "Спартака" идет перекличка на трибунах

2'

Главный судья - испанец Хавьер Эстрада Фернандес

1'

Матч начался! Успехов "Спартаку"!

Игровая форма "Спартака" сегодня

Поклонник ЦСКА в этой игре "внезапно" поболеет за "Брагу"

Спартаковцы уже на стадионе

Впрочем, здесь состав (и даже состав "Браги" есть) разглядеть удобнее

Состав "Спартака" на игру

Победитель противостояния "Спартака" - "Брага" по сумме двух встреч получит путевку в групповую стадию. 

На предыдущей стадии турнира "Спартак" прошел швейцарскую команду "Тун", а "Брага" - датскую команду "Брондбю". Бывает

Матч пройдет в Португалии сегодня и стартует в 21:45 по московскому времени

Меня зовут Владимир Нардин, я предлагаю вашему вниманию текстовую трансляцию первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА между португальской "Брагой" и московским "Спартаком"

Здравствуйте, уважаемые любители футбола!

футбол Лига Европы УЕФА

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