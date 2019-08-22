"Брага" - "Спартак". Онлайн
Московский клуб продолжает борьбу за место в групповом этапе Лиги Европы УЕФА
Матч проходит в Португалии
Ловкая комбинация "Спартака" у штрафной соперника продолжилась индивидуальным маневром Шюррле. Его сбили, а "Спартак" заработал перспективный штрафной
Игра возобновилась. Среди ее участников можно разглядеть Айртона. Который уже успел поучаствовать в игровом эпизоде
Опять сбили Айртона. Кажется, бразилец получил травму. Лежит на поле, держась за ногу, спартаковец
Упустили спартаковцы мяч за пределы поля, да еще и через лицевую линию
Ой, пригляделся: до ворот слишком уж далеко
Сбили спартаковца Айртона на левом фланге атаки сейчас. Какой-никакой, а стандарт.
Мяч в руках вратаря "Спартака" Максименко - от соперника вбросом из-за боковой достался
Не задерживается мяч у той или иной команды. Настоящий сумбур на поле.
"Брага" заработала штрафной на левом фланге атаки. И, выполняя стандарт, сама и нарушила правила.
Аншлагом на трибунах и не пахнет
С явными преимуществом болельщиков "Спартака" идет перекличка на трибунах
Главный судья - испанец Хавьер Эстрада Фернандес
Матч начался! Успехов "Спартаку"!
Игровая форма "Спартака" сегодня
🔴⚪ Наша форма на игру в Португалии!— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 22 августа 2019 г.
Начинаем через 10 минут!#БрагаСпартак pic.twitter.com/Bs3IfMLMJg
Поклонник ЦСКА в этой игре "внезапно" поболеет за "Брагу"
Ну... За Брагу! (с) 🙌😁😅 #БрагаСпартак— Красно-синий самый сильный! (@Cs18Ka) 22 августа 2019 г.
Спартаковцы уже на стадионе
🔴⚪ Команда уже приехала на стадион в Браге. Первый матч раунда-плей-офф начинаем в 21:45 по московскому времени💪🏻#Спартак #БрагаСпартак #ЛигаЕвропы pic.twitter.com/1naLFps16w— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 22 августа 2019 г.
Впрочем, здесь состав (и даже состав "Браги" есть) разглядеть удобнее
⚽ Гус Тиль и Джордан Ларссон сегодня не помогут «Спартаку», поскольку заиграны за свои предыдущие клубы. Главная звезда португальцев Андре Орта — в стартовом составе.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 22 августа 2019 г.
📺 Смотрите #БрагаСпартак в прямом эфире на #МАТЧПРЕМЬЕР
📱 «Матч! Клуб»
💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1r pic.twitter.com/anBHkVG1hN
Состав "Спартака" на игру
💪🏻 Состав красно-белых на матч #БрагаСпартак#ЛигаЕвропы #ВпередСпартак pic.twitter.com/YpQGkgnvur— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 22 августа 2019 г.
Победитель противостояния "Спартака" - "Брага" по сумме двух встреч получит путевку в групповую стадию.
На предыдущей стадии турнира "Спартак" прошел швейцарскую команду "Тун", а "Брага" - датскую команду "Брондбю". Бывает
Матч пройдет в Португалии сегодня и стартует в 21:45 по московскому времени
Меня зовут Владимир Нардин, я предлагаю вашему вниманию текстовую трансляцию первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА между португальской "Брагой" и московским "Спартаком"
Здравствуйте, уважаемые любители футбола!