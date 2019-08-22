"Брага" - "Спартак". Онлайн

⚽ Гус Тиль и Джордан Ларссон сегодня не помогут «Спартаку», поскольку заиграны за свои предыдущие клубы. Главная звезда португальцев Андре Орта — в стартовом составе.



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