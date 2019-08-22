Экс-футболист сборной Ганы умер в возрасте 40 лет

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Бывший форвард сборной Ганы по футболу Джуниор Агого скончался в Лондоне в возрасте 40 лет, сообщает The Sun.

Спортсмен умер в больнице, других подробностей не сообщается.

В 2015 году, спустя два года после завершения профессиональной карьеры, он перенес инсульт.

Агого - воспитанник академии "Шеффилд Уэнсдей". Он выступал за британские клубы "Олдем", "Честер", "Линкольн", Куинс Пар Рейнджерс", "Бристоль", и Ноттингем", американские "Чикаго", "Колорадо" и "Сан-Хосе", египдеский "Замалек", кипрский "Аполлон", и шотландский "Хиберниан".

Футболист провел три игры за третью сборную Англии, а также защищал цвета сборной Ганы.

После окончания карьеры игрока он занимался бизнесом в фитнес-индустрии.