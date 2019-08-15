Валлийский футболист покончил с собой из-за постоянных травм

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - 20-летний футболист Джоэл Дарлингтон, выступавший за юниорские сборные Уэльса, покончил с собой из-за постоянных травм, сообщает Daily Post.

Тело спортсмена нашли в гараже его родные.

Отмечается, что футболиста постоянно преследовали проблемы со здоровьем, в последнее время его беспокоили боли в спине из-за повреждения позвоночного диска. Перелом руки сорвал его просмотр в английском "Манчестер Юнайтед".

На фоне всего этого Дарлингтон впал в депрессию, в результате чего он бросил учебу в колледже.

Дарлингтона называли большим футбольным талантом. На клубном уровне защищал цвета валлийских команд "Бала Таун", "Денби Таун".