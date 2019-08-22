Назван состав молодежной сборной РФ по футболу на ближайшие матчи отбора на ЧЕ

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым назвал состав команды на отборочные матчи чемпионата Европы-2021 с Сербией и Болгарией, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза в четверг.

В список вошли 23 футболиста:

вратари - Денис Адамов ("Краснодар-2"), Александр Максименко ("Спартак" Москва), Матвей Сафонов ("Краснодар");

защитники - Юрий Горшков ("Чертаново" Москва), Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Роман Евгеньев ("Динамо" Москва), Никита Калугин ("Сочи"), Иван Лапшов ("Локомотив" Москва), Николай Рассказов ("Спартак" Москва), Данил Степанов ("Рубин" Казань);

полузащитники - Данил Глебов ("Ростов" Ростов-на-Дону), Артем Голубев ("Уфа"), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба - ЦСКА Москва), Данил Лесовой, Александр Ломовицкий (оба - "Арсенал" Тула), Леон Мусаев ("Зенит" Санкт-Петербург), Магомед-Шапи Сулейманов, Данила Уткин (оба - "Краснодар"), Роман Тугарев ("Локомотив" Москва);

нападающие - Вячеслав Грулев ("Динамо" Москва), Иван Игнатьев ("Краснодар"), Федор Чалов (ЦСКА Москва).

Сборная России сыграет с Сербией 6 сентября в Саранске. Матч против Болгарии россияне проведут в Софии 10 сентября.

Команда соберется вместе 1 сентября на базе в Новогорске, а 4 сентября отправится в Саранск. На следующий день после игры с Сербией, 7 сентября, россияне вылетят в Софию.

Сборная России попала в пятую отборочную группу ЧЕ-2021 вместе со сборными Сербии, Польши, Болгарии, Латвии и Эстонии.