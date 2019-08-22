Мария Шарапова сыграет с Сереной Уильямс в первом круге US Open
Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Американская теннисистка Серена Уильямс стала соперницей россиянки Марии Шараповой в первом раунде турнира серии Большого шлема US Open.
В четверг в США проходит жеребьевка основной стадии турнира.
One for the ages...🤯😲— US Open Tennis (@usopen) 22 августа 2019 г.
Serena Williams will face Maria Sharapova in R1 for their first ever meeting in Flushing Meadows!#USOpen pic.twitter.com/T4kSoUdniZ
Ранее Уильямс и Шарапова встречались в официальных матчах 21 раз, счет по победам – 19-2 в пользу представительницы США.
В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Шарапова сейчас занимает 87-е место, Уильямс – восьмое.
Первые матчи основной сетки US Open пройдут 26 августа.