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Мария Шарапова сыграет с Сереной Уильямс в первом круге US Open

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Американская теннисистка Серена Уильямс стала соперницей россиянки Марии Шараповой в первом раунде турнира серии Большого шлема US Open.

В четверг в США проходит жеребьевка основной стадии турнира.

Ранее Уильямс и Шарапова встречались в официальных матчах 21 раз, счет по победам – 19-2 в пользу представительницы США.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Шарапова сейчас занимает 87-е место, Уильямс – восьмое.

Первые матчи основной сетки US Open пройдут 26 августа.

теннис

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