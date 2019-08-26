На матч "Спартак" - "Брага" назначен судья из Италии

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Итальянский арбитр Давид Масса получил назначение на ответную игру квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА между московском "Спартаком" и португальской "Брагой".

Его ассистентами, как сообщает пресс-служба "Спартака", станут Фабиано Прети и Стэфано Алассио, резервный рефери — Фабрицио Паскуа.

Отмечается, что 38-летний Масса работает на международном уровне с 2014 года и дважды успел поработать на матчах с участием российских клубов. В 2018 году "Локомотив" на групповой стадии Лиги чемпионов уступил в гостях "Порту" (1:4), а в феврале 2019 года "Краснодар" сыграл дома вничью 0:0 с "Байером" в матче 1/16 финала Лиги Европы.

Матч "Спартак" — "Брага" пройдет 29 августа. Начало — в 20:15 мск.

Результат первой встречи, прошедшей 22 августа в Португалии, - 1:0 в пользу "Браги".

Победитель по сумме двух встреч получает путевку в групповую стадию турнира, побежденный выбывает из еврокубков.

Турнирный путь в Лиге Европы "Спартак" начал на предшествующей раунду плей-офф стадии - третьем круге квалификации. Соперником москвичей был швейцарский клуб "Тун". Его команда Олега Кононова одолела как на выезде (3:2), так и на своем поле (2:1).

На групповом этапе Лиги Европы однозначно сыграет московский ЦСКА. Прямую путевку в основную стадию он получил, заняв итоговое четвертое место в чемпионате России-2018/19.