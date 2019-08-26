Поиск

На матч "Спартак" - "Брага" назначен судья из Италии

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Итальянский арбитр Давид Масса получил назначение на ответную игру квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА между московском "Спартаком" и португальской "Брагой".

Спорт"Спартак" уступил "Браге" в первом матче раунда плей-офф отбора ЛЕ"Спартак" уступил "Браге" в первом матче раунда плей-офф отбора ЛЕЧитать подробнее

Его ассистентами, как сообщает пресс-служба "Спартака", станут Фабиано Прети и Стэфано Алассио, резервный рефери — Фабрицио Паскуа.

Отмечается, что 38-летний Масса работает на международном уровне с 2014 года и дважды успел поработать на матчах с участием российских клубов. В 2018 году "Локомотив" на групповой стадии Лиги чемпионов уступил в гостях "Порту" (1:4), а в феврале 2019 года "Краснодар" сыграл дома вничью 0:0 с "Байером" в матче 1/16 финала Лиги Европы.

Матч "Спартак" — "Брага" пройдет 29 августа. Начало — в 20:15 мск.

Результат первой встречи, прошедшей 22 августа в Португалии, - 1:0 в пользу "Браги".

Победитель по сумме двух встреч получает путевку в групповую стадию турнира, побежденный выбывает из еврокубков.

Турнирный путь в Лиге Европы "Спартак" начал на предшествующей раунду плей-офф стадии - третьем круге квалификации. Соперником москвичей был швейцарский клуб "Тун". Его команда Олега Кононова одолела как на выезде (3:2), так и на своем поле (2:1).

На групповом этапе Лиги Европы однозначно сыграет московский ЦСКА. Прямую путевку в основную стадию он получил, заняв итоговое четвертое место в чемпионате России-2018/19.

футбол Лига Европы УЕФА

Новости по теме

Новости

Назван состав сборной России по футболу на матчи с Шотландией и Казахстаном

Назван состав сборной России по футболу на матчи с Шотландией и Казахстаном
Российская премьер-лига-2018/19

ЦСКА разгромил "Ахмат" в матче чемпионата России по футболу

ЦСКА разгромил "Ахмат" в матче чемпионата России по футболу

Ковалев защитил титул чемпиона WBO, нокаутировав Ярда

Украинский боксер Усик отказался от боя с россиянином Федосовым

Украинский боксер Усик отказался от боя с россиянином Федосовым

Российского хоккеиста Евгения Кузнецова дисквалифицировали на 4 года за кокаин

Российского хоккеиста Евгения Кузнецова дисквалифицировали на 4 года за кокаин

"Спартак" уступил "Браге" в первом матче раунда плей-офф отбора ЛЕ

"Спартак" уступил "Браге" в первом матче раунда плей-офф отбора ЛЕ

"Брага" - "Спартак". Онлайн

"Брага" - "Спартак". Онлайн

Мария Шарапова сыграет с Сереной Уильямс в первом круге US Open

Мария Шарапова сыграет с Сереной Уильямс в первом круге US Open

После футбольного матча второй лиги "Чайка" - "Черноморец" заведено уголовное дело

Назначена дата боксерского поединка россиянина Федосова с украинцем Усиком

Назначена дата боксерского поединка россиянина Федосова с украинцем Усиком
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');