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"Спартак" уступил "Браге" в первом матче раунда плей-офф отбора ЛЕ

"Спартак" уступил "Браге" в первом матче раунда плей-офф отбора ЛЕ
Рикарду Орта
Фото: EPA/vostock-photo

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" потерпели поражение от португальской "Браги" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.

Встреча, прошедшая в Португалии, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Браги". В ее составе на 74-й минуте гол провел Рикарду Орта.

В формате текстового онлайна игра транслировалась на сайте "Интерфакса".

Ответный матч пройдет через неделю в Москве на поле спартаковского стадиона "Открытие Арена". Победитель по сумме двух встреч получает путевку в групповую стадию турнира, побежденный выбывает из еврокубков.

Турнирный путь в Лиге Европы "Спартак" начал на предшествующей раунду плей-офф стадии - третьем круге квалификации. Соперником москвичей был швейцарский клуб "Тун". Его команда Олега Кононова одолела как на выезде (3:2), так и на своем поле (2:1).

На групповом этапе Лиги Европы однозначно сыграет московский ЦСКА. Прямую путевку в основную стадию он получил, заняв итоговое четвертое место в чемпионате России-2018/19.

футбол Лига Европы УЕФА

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