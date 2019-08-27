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"Краснодар" - "Олимпиакос". Онлайн

"Краснодар" повел в счете, но сразу же пропустил

"Краснодар" - "Олимпиакос". Онлайн
Игрок "Краснодара" Юнес Намли и "Олимпиакоса" Гильерме (справа налево)
Фото: EPA/Vostock-photo

В первом матче в Греции "Краснодар" уступил "Олимпиакосу" со счетом 0:4

34'

Удар по воротам "Олимпиакоса"! Рядом со штангой летит мяч!

32'
Замена

И все же замена: полузащитник Юнес Намли вместо форварда Магомеда-Шапи Сулейманова

31'

Возвращается Сулейманов, весьма бодрячком!

30'

Сулейманов ни с того ни с сего рухнул на газон. Некоторое время назад он столкнулся с игроком "Олимпиакоса", но все же продолжил игру. Как выяснилось, ненадолго. 

28'

Спорт бывает жесток

26'

Отбился "Краснодар"

25'
Желтая карточка

Дмитрий Стоцкий заработал желтую карточку за грубый фол на левом фланге обороны. "Олимпиакос" заработал право на штрафной

24'

"Олимпиакос" хладнокровно вывел мяч на половину поля "Краснодара". 

23'

Право на угловой заработал "Краснодар". Шанс!

22'

Реакция на гол Даниила Уткина. Ответный гол в эфир попасть не успел. Может и к лучшему

20'

Поддавливает теперь "Олимпиакос". Он действует более раскованно.

17'

"Краснодар" продолжает атаковать. Да и болельщики оправились от шока. Ответный гол они встретили гробовым молчанием..........

15'

Эх, рядом со штангой, как жаль!

15'

Удар Сулейманова!!!! Мяч перелетает через стенку!!!

14'

Сулейманов заработал для "Краснодара" оооочень перспективный штрафной. По центру, прямо у линии штрафной площади!

11'

И тут же "Олимпиакос" отыгрался. Юссеф Эль-Араби разобрался с защитниками "Краснодара" и тоже поразил ворота с линии вратарской. 1:1. Теперь" Краснодару" нужно забивать еще пять голов...

11'
Гол!!!

"Краснодар" - "Олимпиакос". 1:1

10'

ГООООООООООООООООООООЛ! Даниил Уткин забил мяч с линии вратарской после передачи слева от Вандерсона! 1:0 в пользу "Краснодара"!!! Осталось еще четыре гола, чтобы пройти соперника в основное время!

10'
Гол!!!

"Краснодар" - "Олимпиакос". 1:0

9'

Футболисты "Краснодара" с мячом. Пытаются развить свою позиционную атаку

7'

Удар по воротам "Краснодара" из-за пределов штрафной! Голкипер Крицюк вытащил мяч из-под перекладины!

7'

Стоцкий сфолил на левом фланге обороны "Краснодара". Соперник заработал право на перспективный штрафной

6'

Вандерсон планировал проскочить по левому флангу атаки, но защитник "Олимпиакоса" оттеснил его от мяча

4'

Краснодарец Маркус Берг пробил примерно с линии штрафной - мимо ворот

3'

Главный судья этой встречи - словенец Дамир Скомина. Меня же зовут Владимир Нардин

2'

Это Вандерсон бил из-за пределов штрафной: вратарь поймал

1'

В атаке "Краснодар", и только что состоялся первый удар по воротам!

1'

Матч начался! С мячом - футболисты "Олимпиакоса"! Пожелаем футболистам "Краснодара" забить в ворота гостей не меньше пяти голов!

Команды на поле! Впервые в истории стадиона "Краснодара" официально звучит гимн Лиги чемпионов!

Так выглядит стадион "Краснодара" изнутри

Составы обеих команд в одном файле

Обратите внимание: на страже ворот сегодня не Матвей Сафонов, а Станислав Крицюк!

Стартовый состав "Краснодара":

В первом матче, прошедшем на прошлой неделе в Греции, "Краснодар" потерпел обидное поражение со счетом 0:4. Обидное - потому что еще за 15 минут до окончания основного времени второго тайма российский клуб уступал с минимальным отставанием 0:1. Это сохраняло неплохие шансы на выход в группу ЛЧ. Но после 0:4.... Что ж, будем верить

Матч пройдет в Краснодаре сегодня и стартует в 22:00 по московскому времени

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА между российским "Краснодаром" и греческим "Олимпиакосом"!

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