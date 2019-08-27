"Краснодар" анонсировал аншлаг на матче ЛЧ с "Олимпиакосом"

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА между ФК "Краснодар" и греческим "Олимпиакосом" пройдет при переполненных трибунах.

"Все билеты на матч проданы", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Игра пройдет во вторник в Краснодаре и стартует в 22:00 мск. На прошлой неделе в Греции прошел первый матч, победу в нем со счетом 4:0 одержал "Олимпиакос".

Победитель по сумме двух встреч получит путевку в групповой этап ЛЧ, проигравший станет обладателем утешительной путевки в групповую стадию Лиги Европы.