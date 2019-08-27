На проведение матчей Евро-2020 в России потребуется свыше 6,3 млрд рублей

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Сумма, которая потребуется для подготовки и проведения в России матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года, составит свыше 6,3 млрд рублей

Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ "О программе подготовки организации российской части турнира", опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, расходы федерального бюджета в 2019 и 2020 годах составят 6,315 миллиарда рублей, в том числе 2,586 миллиарда рублей из федерального бюджета, а 3,729 миллиарда рублей - средства бюджетов субъектов РФ.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года, финальная часть соревнований пройдет в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и четвертьфинал.

По прогнозным оценкам, Россию посетит 250 тысяч иностранных граждан, из которых 21 тысяча - держатели билетов.

В дни проведения четырех матчей будет необходимо перевезти более 213 тысяч человек - зрителей, организаторов, волонтеров. На их бесплатный проезд будет потрачено 129,4 млн рублей.