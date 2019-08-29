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Левандовски продлил контракт с "Баварией"

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Польши Роберт Левандовский подписал новое соглашение с мюнхенской "Баварией"

Как сообщает пресс-служба футбольного клуба в четверг, срок действия нового контракта истекает в июне 2023 года, а предыдущее соглашение должно было закончиться в 2021 году.

Левандовски стал игроком "Баварии" в сезоне-2014/2015, когда перешел из дортмундской "Боруссии". Вместе с "Баварией" 31-летний поляк пять раз становился чемпионом Германии, дважды выигрывал Кубок Германии, три раза - Суперкубок Германии и три раза становился лучшим бомбардиром бундеслиги.

С 2008 года он провел более ста матчей за сборную Польши.

футбол ФК Бавария

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