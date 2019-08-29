Валуев будет комментатором боя Поветкин – Фьюри на "Матч ТВ"

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Экс-чемпион мира в тяжелом весе по версии Николай Валуев в прямом эфире телеканала "Матч ТВ" проведет репортаж боя за вакантный титул WBA International в тяжелом весе между россиянином Александром Поветкиным и британцем Хьюи Фьюри.

"Он составит компанию комментаторам "Матч ТВ Борису Скрипко и Роману Гришину", - говорится в сообщении пресс-службы телеканала.

Поединок пройдет 31 августа в Лондоне.

В настоящее время 39-летний Поветкин занимает седьмое место в рейтинге WBC в супертяжелом весе и десятое в рейтинге WBA. Предстоящий поединок станет для российского боксера первым после поражения от британца Энтони Джошуа в бою за титулы чемпиона мира в супертяжелом весе. Тот поединок прошел в 2018 году.

24-летний Фьюри в 2017 году стал обязательным претендентом на титул WBO и проиграл решением судей новозеландцу Джозефу Паркеру. В 2018 году Фьюри потерпел еще одно поражение решением судей от болгарина Кубрата Пулева в отборочном поединке по версии IBF. В настоящий момент британец занимает пятнадцатое место в рейтинге IBF.

На счету Поветкина в профессиональной карьере 34 победы (24 нокаутом) при двух поражениях. У Фьюри - 23 победы (13 нокаутом) и два поражения.