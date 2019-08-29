Поиск

Валуев будет комментатором боя Поветкин – Фьюри на "Матч ТВ"

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Экс-чемпион мира в тяжелом весе по версии Николай Валуев в прямом эфире телеканала "Матч ТВ" проведет репортаж боя за вакантный титул WBA International в тяжелом весе между россиянином Александром Поветкиным и британцем Хьюи Фьюри.

"Он составит компанию комментаторам "Матч ТВ Борису Скрипко и Роману Гришину", - говорится в сообщении пресс-службы телеканала.

Поединок пройдет 31 августа в Лондоне.

В настоящее время 39-летний Поветкин занимает седьмое место в рейтинге WBC в супертяжелом весе и десятое в рейтинге WBA. Предстоящий поединок станет для российского боксера первым после поражения от британца Энтони Джошуа в бою за титулы чемпиона мира в супертяжелом весе. Тот поединок прошел в 2018 году.

24-летний Фьюри в 2017 году стал обязательным претендентом на титул WBO и проиграл решением судей новозеландцу Джозефу Паркеру. В 2018 году Фьюри потерпел еще одно поражение решением судей от болгарина Кубрата Пулева в отборочном поединке по версии IBF. В настоящий момент британец занимает пятнадцатое место в рейтинге IBF.

На счету Поветкина в профессиональной карьере 34 победы (24 нокаутом) при двух поражениях. У Фьюри - 23 победы (13 нокаутом) и два поражения.

бокс Александр Поветкин Николай Валуев

Новости по теме

Джошуа нокаутировал Поветкина

Новости

Названа дата проведения этапа "Формулы-1" в России в 2020 году

Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов

"Краснодар" вновь уступил "Олимпиакосу" и сыграет в группе Лиги Европы

"Краснодар" вновь уступил "Олимпиакосу" и сыграет в группе Лиги Европы

"Краснодар" - "Олимпиакос". Онлайн

"Краснодар" - "Олимпиакос". Онлайн
Российская премьер-лига-2019/20

Полузащитник сборной Португалии Жоао Марио перешел из "Интера" в "Локомотив"

На проведение матчей Евро-2020 в России потребуется свыше 6,3 млрд рублей

На проведение матчей Евро-2020 в России потребуется свыше 6,3 млрд рублей

Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open

Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open

Даниил Медведев вышел во второй круг US Open

Россия крупно проиграла Аргентине перед стартом Кубка мира по баскетболу

Назван состав сборной России по футболу на матчи с Шотландией и Казахстаном

Назван состав сборной России по футболу на матчи с Шотландией и Казахстаном
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');