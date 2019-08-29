ФК ЦСКА приобрел ивуарийского защитника Гогуа

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о приобретении защитника из Кот-д"Ивуара Седрика Гогуа.

"Седрик Гогуа ранее выступал за "Тамбов", в котором провел в текущем пять матчей и забил два гола", - говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Помимо "Тамбова", Гогуа защищал цвета клубов "Африка Спорт", Иссиа Вази" (оба — Кот-д"Ивуар), СИК, "Керхо 07" (оба — Финляндия), "Партизан" (Сербия), "Рига" (Латвия), "Кайрат" (Казахстан), "СКА-Хабаровск" (Россия), "Даугавпилс" (Латвия).

Игроком "Тамбова", дебютировавшего в этом сезоне в Российской премьер-лиге, он стал летом нынешнего года.