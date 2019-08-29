Игроку "Сочи", сломавшему нос форварду ЦСКА Чалову, сократили дисквалификацию

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Срок дисквалификации защитника "Сочи" Ивана Миладиновича сокращен с четырех матчей до трех, он поможет команде в матче 9-го тура Российской премьер-лиги против "Локомотива".

"Апелляционный комитет удовлетворил запрос футбольного клуба "Сочи" о сокращении срока дисквалификации Ивана Миладиновича. Иван пропустит еще одну игру и сможет сыграть за команду в игре 9-го тура с "Локомотивом", - говорится в сообщении пресс-службы "Сочи".

Незадолго до окончания матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА - "Сочи" Миладинович попал локтем в лицо нападающему армейского клуба Федору Чалову, в результате чего у того оказался сломан нос. Сам матч прошел в Москве 11 августа и завершился со счетом 0:0.

14 августа Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение дисквалифицировать футболиста на четыре матча.