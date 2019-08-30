Бюджет Федерации регби России вырос до 1 млрд 288 млн рублей

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Руководство Федерации регби России сообщило об увеличении бюджета организации.

"Размер бюджета, который составлял 1,192 млрд рублей, увеличился за счет выделения средств Москомспорта, который выделил 152 млн рублей на развитие инфраструктуры и на развитие клуба "Слава". В ближайшее время эти деньги начнут работать", - сказал временно исполняющий обязанности генерального директора - председателя правления федерации Станислав Дружинин на заседании Высшего совета в пятницу.

"Также мы подпишем контракт с "Лигой ставок" на 500 млн рублей. Таким образом, бюджет будет составлять 1 млрд 288 млн рублей", - отметил он.

Кроме того, Федерация регби России (ФРР) назвала дату проведения отчетно-выборной конференции.

"15 ноября 2019 состоится отчетно-выборная конференция", - сообщил председатель Высшего совета ФРР Игорь Артемьев на заседании совета в пятницу.

Он отметил, что с 13 по 17 ноября в Москве пройдет неделя регби, в рамках которой и состоится отчетно-выборная конференция.