Бывший футболист "Локомотива" Сычёв перешел в армянский "Пюник"

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Бывший футболист "Локомотива" и сборной России Дмитрий Сычёв подписал контракт с армянским "Пюником".

"Немного отдохнул и готов к продолжению карьеры! Рад стать частью "Пюника" и благодарю свой новый клуб за доверие", - написал он в инстаграме.

Помимо "Локомотива", в котором Сычёв провел больше всего сезонов, футболист выступал за московский "Спартак", французский "Марсель", нижегородскую "Волгу", минское "Динамо" казахстанский "Окжетпес" и фарм-клуб "Локомотива" - "Казанку". В составе последнего провел 20 матчей и забил 1 гол.