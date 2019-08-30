СМИ сообщили о выборе Петербурга местом проведения финала ЛЧ-2020/21

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Финал Лиги чемпионов УЕФА-2020/21 пройдет в Санкт-Петербурге, сообщает агентство "Ассошиэйтед Пресс", ссылаясь на источнике в Союзе европейских футбольных ассоциаций.

Решающий матч главного клубного турнира Европы будет проходить на поле арены "Зенита", вмещающей 68 тыс. зрителей

В свою очередь, финал турнира в 2022 году примет стадион "Альянц Арена" в Мюнхене с вместимостью в 75 тыс. зрителей. Местом проведения финала ЛЧ в 2023 году выбран стадион "Уэмбли" в Лондоне (вместимость – 90 тыс. человек).

Все эти три арены будут задействованы в матчах чемпионата Европы-2020, который впервые в истории пройдет сразу в нескольких странах континента.

Что касается "Газпром Арены" в Петербурге, то здесь прошли несколько матчей Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018. При этом, тогда стадион назывался "Санкт-Петербург Арена".

Ранее Россия лишь однажды проводила финал Лиги чемпионов: в 2008 году матч принимали столичные "Лужники". В игре встретились английские "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Победу в серии пенальти одержал МЮ.