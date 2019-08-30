Назван лучший игрок Лиги Европы-2018/19

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Стало известно имя лучшего футболиста Лиги Европы УЕФА сезона-2018/2019.

Как сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций в пятницу, лауреатом стал бельгийский полузащитник лондонского "Челси" Эден Азар.

Бельгиец обошел в голосовании бывшего одноклубника Оливье Жиру и нынешнего партнера по "Реалу" Луку Йовича.

Приз 28-летнему футболисту был вручен на торжественной церемонии в Монако, приуроченной к жеребьевке группового этапа Лиги Европы.

В мае Азар был признан лучшим игроком финального матча, в котором его "Челси" победил "Арсенал" 4:1. Он стал соавтором второго гола "Челси", после чего оформил дубль. После этого, качестве победителя Лиги Европы бельгиец перебрался в "Реал".