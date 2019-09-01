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Поветкин победил Хьюи Фьюри в бою за титул WBA International

Поветкин победил Хьюи Фьюри в бою за титул WBA International
Александр Поветкин (слева) и Хьюи Фьюри
Фото: Reuters

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Российский боксер Александр Поветкин нанес поражение британцу Хьюи Фьюри в поединке за вакантный титул WBA International в тяжелом весе.

Бой прошел в Лондоне и растянулся на все 12 раундов, а победитель определился решением судей.

"Хочу поздравить всю Россию с победой", - сказал Поветкин после того, как был объявлен победителем боя.

Поединок стал для 39-летнего Поветкина (впрочем, в понедельник он станет 40-летним: день рождения спортсмена - 2 сентября) первым после поражения от британца Энтни Джошуа в бою за титулы чемпиона мира.

Теперь на счету россиянина в профессиональной карьере 35 побед (из них 24 – нокаутом) при двух поражениях. У 24-летнего Фьюри – 23 победы (13 нокаутом) и три поражения.

бокс Александр Поветкин

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