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"Спартак" приобрел чешского полузащитника Крала за 12 млн евро

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Полузащитник пражской "Славии" Алекс Крал продолжит карьеру в московском "Спартаке", сообщает в воскресенье пресс-служба чешского футбольного клуба.

Стоимость 21-летнего футболиста составила свыше 12 млн евро – одна рекордных в истории чешской лиги.

Между тем, как сообщает пресс-служба "Спартака", срок действия контракта с чешским полузащитником составит пять лет.

"Успешно проявив себя за полтора сезона на взрослом уровне, в январе нынешнего года Крал вернулся в "Славию", в составе которой стал чемпионом Чехии и обладателем Кубка страны. На днях он помог пражским красно-белым пробиться в групповой турнир Лиги чемпионов через квалификацию", - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака". Правда, сам "Спартак" из еврокубков выбыл, не сумев пройти квалификационный отбор Лиги Европы.

Кроме того, Крал привлекается в матчах за сборную Чехии.

"В ближайший понедельник уже в качестве игрока "Спартака" Крал отправится в расположение национальной команды для участия в матчах с Косовом и Черногорией", - говорится в сообщении.

футбол ФК Спартак

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